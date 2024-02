Einen Appell richtete auch ein Vertreter der sächsischen Wirtschaft an die Teilnehmenden, insbesondere die Unternehmer. Remigration löse keine Probleme, betonte Dirk Röhrborn vom Verband Silicon Saxony. Deutschland und Sachsen hätten einen Ruf zu verlieren, wenn sich ausländische Fachkräfte hier nicht sicher fühlten. "Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich weiß, es sind viele von euch heute hier", so Röhrborn. "Ich wende mich ganz besonders an euch und ganz persönlich. Viele Menschen schauen darauf, was ihr sagt und was ihr tut. Als Unternehmer tragen wir Verantwortung. [...] Ich bitte euch: Sucht das Gespräch über die Probleme. Aber sprecht auch über das Gute, in der Familie, in euren Unternehmen, mit den Mitarbeitenden und in der Öffentlichkeit."