Protest Gegen Rechtsextremismus: 1.300 Menschen bilden Menschenkette auf dem Marktplatz in Halle

03. Februar 2024, 19:26 Uhr

In Halle haben sich am Samstag hunderte Menschen an den Händen gehalten und so gegen Rechtsextremimus demonstriert. Hand in Hand demonstrieren die Hallenser zum zweiten Mal gegen Rechts, seit Correctiv seine Recherche zum Geheimtreffen veröffentlicht hat.