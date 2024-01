Bereits am Samstag demonstrierten Hunderttausende: nach Polizeiangaben etwa 35.000 in Hannover. In Dortmund protestierten etwa 30.000, in Karlsruhe und Stuttgart jeweils 20.000, in Heidelberg 18.000 und in Kassel 15.000 Menschen gegen das Erstarken rechtsextremer Kräfte wie der AfD. Kundgebungen gab es auch in zahlreichen weiteren Städten, darunter Wuppertal, Braunschweig, Erfurt und Nürnberg.