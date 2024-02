Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Verkehrsbehinderungen Magdeburg: Tausende Menschen auf Demonstration gegen Rechtsextremismus

17. Februar 2024, 14:23 Uhr

In Magdeburg findet zur Stunde eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt. Laut Angaben der Veranstalter beteiligen sich etwa 3.500 Personen. Auch die Polizei spricht von mehreren tausend Personen. In der Stadt kommt es teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bischof Gerhard Feige sprechen auf einer Kundgebung am Domplatz.