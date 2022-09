Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Mittwoch über die Anhebung des Mindestlohns in Sachsen informieren. Ziel der Kampagne sind laut DGB vor allem Pendlerinnen und Pendler. Aktionen soll es an vielen Bahnhöfen im Freistaat geben, etwa in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz, Bautzen, Zittau, Zwickau, Plauen, Annaberg-Buchholz, Freiberg, Pirna, Riesa, Grimma und Delitzsch.