Bisherigen Informationen zufolge wolle man sich bei dem in Betracht gezogenen Werk auf Chips für die Autoindustrie konzentrieren. Auf Nachfrage, so "Bloomberg", habe TSMC lediglich angegeben, weiterhin die Option für ein Werk in Europa zu prüfen. Näheres habe das Unternehmen nicht äußern wollen. Bosch, Infineon und NXP seien nicht zu einer Stellungnahme bereit gewesen. Auch vom sächsischen Wirtschaftsministerium war auf Anfrage des MDR zunächst keine Auskunft zu bekommen.

TSMC verhandelt laut Medienberichten seit Längerem über den Bau eines Werks in Deutschland. Zu den angebotenen Subventionen für eine Ansiedlung ist bisher noch nichts bekannt. Die TSMC-Ansiedlung wäre das dritte neue Megaprojekt im Bereich der Halbleiterproduktion in Mitteldeutschland - nach der Ankündigung des Baus einer Chip-Fabrik von Intel in Magdeburg und eines neuen Infineon-Werkes in Dresden.