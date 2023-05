Der Chiphersteller Infineon hat mit dem Ausbau seiner Produktionsstätte in Dresden begonnen. Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) wurde am Dienstag der symbolische Spatenstich für den Ausbau der Chipfabrik vollzogen. Der Rohbau der sogenannten Smart Power Fab soll im Herbst stehen und 2026 soll der Bau vollendet sein.

Von der Leyen: "Dresden ist digitaler Leuchtturm in Europa"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht im Ausbau des Dresdner Chip-Werks von Infineon eine großartige Perspektive für Sachsen und Europa sowie einen wichtigen Meilenstein. "Dresden ist ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa", sagte von der Leyen in Dresden. Die Erweiterung der Produktionsstätte sei ein großer Schritt für Dresden und Sachsen in der digitalen Welt.

Zum Spatenstich in Dresden sind auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz nach Dresden gekommen. Bildrechte: dpa

"Der Globalisierungsschub der vergangenen Jahrzehnte hat es mit sich gebracht, dass sich die Wirtschaftsregionen der Welt zu sehr auf ihre jeweiligen Stärken konzentriert haben", so von der Leyen. Das neue Werk in Dresden trage dazu bei, die Lieferketten der wichtigsten Güter und Technologien in Europa zu stärken.

Dresden ist ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa. Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, dieser Aufbruch sei die große Chance für Deutschland, sich unabhängig von fossilen Energien zu machen. Hierfür seien "sehr viele Halbleiter" notwendig. Deutschland und Europa müssten deshalb noch mehr Fahrt aufnehmen. Zudem würden die in Dresden gefertigten Chips Arbeitsplätze und Wohlstand sichern. Scholz hält am Standort weitere Chip-Investitionsprojekte für möglich: "Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Großinvestition die letzte ist, die wir in Silicon Saxony erleben werden."

Sachsen ebnet den Weg für Infineon-Neuansiedlung

Schon vor dem ersten Spatenstich in Dresden am Dienstag waren die Bagger angerollt und haben den Bauplatz vorbereitet. Sachsens Staatskanzlei hat die Chipbranche zur Chefsache gemacht, Genehmigungsverfahren wurden beschleunigt, Erdarbeiten waren so schon vor der Baugenehmigung möglich. Für Großprojekte wurde zudem ein eigener Staatsbeauftragter bestellt.