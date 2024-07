In der Talsperre Malter im Osterzgebirge darf ab sofort wieder gebadet werden. Die zuständige Stadt Dippoldiswalde teilte mit, der Stausee weise eine "sehr gute Wasserqualität" auf. Das hätten Wasserproben des Gesundheitsamtes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ergeben. Aus den Untersuchungen hätten sich keine Hinweise auf eine Gefahr einer mikrobiellen Verschmutzung der Badestellen ergeben, hieß es.



In der Nacht zum Sonntag war im Dippoldiswalder Ortsteil Paulsdorf Abwasser in die Talsperre Malter gelangt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk hatten die Austrittsstelle des Abwassers abgeriegelt. Vorsorglich war daraufhin an allen drei Strandbädern eine Badeverbot verhängt worden. Die Bootsausleihe wurde nicht untersagt, aber das Springen von den Booten ins Wasser.