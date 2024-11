Beton an Brücke wird geöffnet

An der gesperrten Elbbrücke beginnen unterdessen tiefergehende Untersuchungen des verbauten Spannstahls, der für die Stabilität des Bauwerks sorgt. Wie bei der in Dresden teilweise eingestürzten Carolabrücke besteht hier die Gefahr von Korrosion, die ein spontanes Versagen ohne vorherige Ankündigung zur Folge haben könnte. Für die Untersuchungen wird der Beton am Bauwerk geöffnet, um Proben entnehmen zu können.

Die Ergebnisse werden bis Ende Dezember erwartet. Erst wenn sie vorliegen, kann über die Zukunft der Brücke entschieden werden. Mindestens bis dann bleibt sie gesperrt. Freigegeben sind inzwischen wieder der unter der Brücke passierende Elberadweg und die Staatsstraße 163.

Sperrung aus Sicherheitsgründen

Die Brücke war am 7. November überraschend wegen Längsrissen im sogenannten Unterspannband gesperrt worden. Vorausgegangen war eine Sonderprüfung nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke. Diese Untersuchung hatte akuten Handlungsbedarf für die Brücke der Bundesstraße 172 in Bad Schandau ergeben. Das Bauwerk besteht ebenso wie die teileingestürzte Carolabrücke in Dresden aus Spannbeton.

