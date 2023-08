Zwei Kinder und eine Frau sind bei einem Unfall mit einer Kutsche in Frauenstein im Landkreis Mittelsachsen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, scheute das Pferd am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache. Dadurch habe die 40 Jahre alte Kutschenführerin auf der Dorfstraße im Ortsteil Nassau die Kontrolle über die Kutsche verloren.



Dabei sei die Kutsche nach links umgekippt. Ein vier Jahre altes Kind sowie die Kutschenführerin erlitten den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein elf Jahre altes Kind sei leicht verletzt und ambulant versorgt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 1.000 Euro.