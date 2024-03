Der Landesverband Sächsischer Buckfast-Imker verkündet Erfolge in Hinterhermsdorf: Bereits 700 Königinnen wurden im vergangenen Jahr von speziellen Drohnen befruchtet. Diese Bienen tragen eine Resistenz gegen die gefürchtete Varroa-Milbe in sich, die jährlich tausende Bienenvölker bedroht.



Vorsitzender Tino Lorz setzt in einem Wald bei Hinterhermsdorf mit Kollegen sogenannte "Buckfast-Bienen" aus. Er hofft, dass die Bienen sich mit den heimischen Arten vermehren und die Resistenz an nachfolgende Generationen weitergeben. Sprich: Die Varroa-Milbe hätte dann keine Chance mehr. Über den Projektverlauf äußerte sich der Imker bei MDR SACHSEN zufrieden.