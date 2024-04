Die Vorbereitungen für den Tag der Sachsen in Sebnitz werden konkret. Zwar startet das Fest erst im September 2025, aber eine erste Ideenwerkstatt mit knapp 100 Bürgerinnen und Bürger hat bereits stattgefunden. Dabei sei über das Motto, ein mögliches Maskottchen, Programminhalte und den Festumzug gesprochen worden, sagte die Verantwortliche für Kultur und Events in Sebnitz, Sara Häntzschel.

Das Leitthema, ein Maskottchen und das Programm sollen am 5. September 2024 vorgestellt werden - genau ein Jahr vor Beginn des größten Volks- und Heimatfestes in Sachsen.

Bürger sollen Wünsche und Ideen einbringen

Bei der Ideenwerkstatt sollten die Sebnitzer ihren Gedanken freien Lauf lassen, ohne gleich über die Bezahlbarkeit nachzudenken. "Es kamen viele Sachen, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre. Eine Frau nannte das Thema Jagd und hatte gleich viele Ideen parat", freute sich die Organisatorin Häntzschel. Andere Beteiligten hätten angeboten, etwas auf die Beine zu stellen

Die nächste Ideenrunde soll es im Juni geben. Auch über den Tag der Sachsen hinaus sollen die Ideen weiterverfolgt werden. Die Menschen sollen sehen, was aus ihren Vorschlägen geworden ist.

Der Tag der Sachsen ist eine Chance, sich als Region zu präsentieren. Ronald Kretzschmar Oberbürgermeister Sebnitz

Auch in der Stadtverwaltung wurden Arbeitsgruppen gebildet, wie Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (parteilos) MDR SACHSEN sagt. "Wir zurren gerade den Zeitplan fest." Er erinnere sich noch gut an den Tag der Sachsen in Sebnitz im Jahr 2003. "Damals hatten wir 250 ABM-Kräfte zur Unterstützung." Die gebe es heutzutage nicht mehr, in der Sebnitzer Verwaltung arbeiteten 45 Beschäftigte in der Kernverwaltung. "Als kleine Stadt können wir nicht alles stemmen. Daher unterstützt uns eine externe Agentur."

Grenzüberschreitendes Feiern und Reden

Kretzschmar will, dass mehr Menschen direkt beim Fest mitmachen und mehr direkter Austausch mit den Besuchern stattfindet. Und er will die tschechischen Nachbarn einbeziehen bei grenzüberschreitenden Veranstaltungen. "Das gab es bisher nicht. Zufällig ist an unserem Festwochenende auch in Dolní Poustevna Stadtfest. Wir wollen die Festmeile bis nach Tschechien ziehen."

Der OB wünscht sich mehr deutsch-tschechische Gespräche und denkt auch an Treffen von höheren Regierungsmitgliedern. Themen gäbe es genug für sie zu besprechen: "Hochwasserschutz, Rettungstransporte im Grenzgebiet, Krankenhausversorgung und Regelbehandlung für tschechische Bürger bei uns", zählt er auf.

Brachen, Bratwurst und Bier

In der Innenstadt sollen auch drei bis vier Ruinen abgerissen werden, die seit Jahren als "Problemimmobilien" gelten. Kretzschmar hofft, dass das neugestaltete Kunstblumen- und Heimatmuseum bis zum Tag der Sachsen erste Bereiche öffnen kann. Und eines sei sowieso klar: "Bier und Bratwurst kann man nicht ersetzen. Die wird es auch geben."

Verkehrsplanung im Blick: Baustellen und Sperren vermeiden

Um die Besuchermassen nach Sebnitz in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz zu leiten, sind die Verkehrsplaner im Gespräch mit Nahverkehrsunternehmen, Straßenbaubehörden und der Deutschen Bahn. Ziel sei, dass keine Bauarbeiten und Sperrungen das Volksfest behindern. Auch mit Landwirten rede die Stadt über mögliche Parkflächen am Stadtrand. "Wir brauchen ein Shuttlebusnetz von den Nachbarstädten aus und von tschechischer Seite her", sagte Kretzschmar.

