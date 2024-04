Der am Ostersonntag bei einem Familienausflug in der Sächsischen Schweiz vermisste kleine Junge ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte, wurde der fünfjährige Jonas nach rund neunstündiger Suche gegen 22 Uhr gefunden.



Der Junge sei leicht unterkühlt gewesen und habe einige kleine Blessuren erlitten. "Er befand sich etwa 500 Meter von der Stelle entfernt im Wald, wo er zuletzt gesehen wurde", sagte ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion am Ostermontag. Wo das Kind währenddessen war und was es gemacht hat, blieb zunächst offen.