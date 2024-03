Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bietet ein besonderes Objekt zum Verkauf an. Per Internetauktion soll eine Bierbrauanlage einen neuen Besitzer finden, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Sie wird inklusive Kühl- und Lüftungsanlage, Gärtanks und Spezialfilter zu einem Mindestpreis von 20.198 Euro angeboten. Das Interesse scheint groß: Bis Samstagabend haben fast 8000 Menschen die Seite besucht - ein Gebot gab es bis dahin allerdings noch nicht.