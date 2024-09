Das BSW hatte bei der Landtagswahl in Sachsen 11,8 Prozent der Stimmen erhalten und kann 15 Abgeordnete in den Landtag entsenden. Weil die CDU eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hat, sind die Christdemokraten zwingend auf das BSW angewiesen, um eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Dritter Koalitionspartner soll die SPD sein. Am Montag hatten CDU, BSW und SPD erstmals in einer Dreier-Runde getagt. Ein weiteres Gespräch sei geplant, bevor es zu möglichen Sondierungsgesprächen kommen könnte, sagte Scheibe.