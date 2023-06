Angesichts langer Wartelisten auf Spenderorgane wollen Experten des Universitätsklinikums Dresden einen stärkeren Fokus auf Lebendspenden richten. "Um möglichst vielen Patientinnen und Patienten die Chance auf ein Spenderorgan zu geben, müssen sich die in den letzten Jahren auch im europäischen Vergleich extrem niedrigen und weiter abnehmenden Organspendezahlen deutlich verbessern", mahnte der Medizinische Vorstand Michael Albrecht am Sonnabend.

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation war die Zahl der Organspenden in Sachsen 2022 nach zwei Jahren mit positivem Trend voriges Jahr wieder gesunken. Bundesweit gab es demnach im vergangenem Jahr 869 sogenannte postmortale Organspender, ein Minus von fast 7 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. In Deutschland würden, der Stiftung zufolge 8.500 Menschen auf eine lebensrettende Transplantation warten.

Bei jährlich hunderten Patienten verschlechtere sich der Gesundheitszustand so dramatisch, dass eine Transplantation nicht mehr möglich sei oder sie während der Wartezeit sterben, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden werde. So starben im vergangenen 74 Herzpatienten, 47 Lungenkranke und 324 Nierenpatienten, die auf der Warteliste standen.



Allein rund 6.600 Menschen brauchen eine neue Niere. Das sind viermal so viele Patienten, wie Transplantate im Jahresverlauf nach Deutschland vermittelt werden konnten. Insgesamt sind sogar hunderttausend Menschen auf die Dialyse angewiesen. Zum Teil lassen sich diese Patienten gar nicht mehr auf die Warteliste setzen, weil sie keine Hoffnung haben.