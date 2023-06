Es gebe dabei grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Entweder der Angehörige entscheide in der mutmaßlichen Interpretation des Willens des Verstorbenen oder aber er entscheide für sich: "In dem ersten Fall kommt es zu 50 Prozent Ablehnungen, in dem zweiten Fall kommt es zu 80 Prozent Ablehnung durch die Angehörigen."

Der Transplantationsmediziner sprach von einem eklatanten Mangel an Organen. Nach den Worten Fornaras wird am häufigsten eine Niere transplantiert, gefolgt von Leber, Herz, Lunge und in geringerem Ausmaße auch Bauchspeicheldrüse. Am ersten Samstag im Juni wird in Deutschland der Tag der Organspende begangen.