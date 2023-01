Die Bürgermeisterriege im Dresdner Rathaus bleibt auch nach der Stadtratssitzung am Donnerstag unvollständig. Drei Posten konnten am Abend nach monatelangem Streit besetzt werden. So bekleiden weiterhin Eva Jähnigen (Grüne) das Amt der Umweltbürgermeisterin, Kristin Kaufmann (Linke) das Amt der Sozialbürgermeisterin und Annekatrin Klepsch (Linke) das Amt der Kulturbürgermeisterin.