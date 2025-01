Bundesweit wollen Polizisten am Dienstagvormittag mit einer Schweigeminute ihres Dresdner Kollegen gedenken, der vor einer Woche im Einsatz getötet worden war. Die Aktion sei mit den Hinterbliebenen abgesprochen, teilte das sächsische Innenministerium mit. So wurde auch der Name des Beamten genannt und ein Bild von ihm veröffentlicht.

Maximilian Stoppa gehörte zu einer gemeinsamen Fahndungsgruppe von Polizeidirektion Dresden und Bundespolizei mit dem Schwerpunkt Kfz-Diebstahl. Bei einem Einsatz am vergangenen Dienstag in Lauchhammer in Südbrandenburg wollte er ein Auto zur Kontrolle anhalten, wurde jedoch überfahren und starb noch auf der Straße.



Genau zum Unglückszeitpunkt 11:24 Uhr treffen sich dort Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig und Kollegen des 32-Jährigen zu der Schweigeminute. Zeitgleich werden in Dresden Beamte zum stillen Gedenken vor das Präsidium in der Innenstadt treten.