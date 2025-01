Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen 37-Jährigen

Nach dem Tod des sächsischen Polizisten ermittelt die Staatsanwaltschaft Cottbus wegen des Tatvorwurfs des Mordes. Ein 37-Jahre alter Mann aus Polen kam am Mittwoch ein Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Mache. Der dringend Tatverdächtige soll das Auto gefahren haben, das den sächsischen Polizisten am Dienstag im Einsatz in Lauchhammer erfasste. Der 32 Jahre alte Beamte starb am Unfallort. Insgesamt kamen vier Männer zunächst in Gewahrsam.

Gegen die drei anderen Männer, die im Zusammenhang mit dem Einsatz in Lauchhammer festgenommen wurden, stellte die Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftantrag. Das teilte die Behörde in Niedersachsen mit. Sie ermittelte gegen die Männer zuvor schon wegen bandenmäßigen Autodiebstahls in mehreren Fällen.

Polizist wollte Fahrzeug mit Nagelgürtel stoppen

Der 32 Jahre alte Polizist aus Sachsen sei in einem Zivilfahrzeug gefahren, das dem flüchtenden Wagen entgegengekommen sei, so der Sprecher der Cottbuser Staatsanwaltschaft. Als der Beamte die Tür des Wagens geöffnet habe, um einen "Stop-Stick", eine Art Nagelgürtel, auszulegen, habe ihn das flüchtende Auto mit hohem Tempo erfasst. "Ob der Fahrer gezielt auf den Polizisten zugefahren ist, können wir bisher nicht feststellen."

Das Auto, in dem insgesamt drei Personen saßen, sei schon längere Zeit von den Polizeifahndern verfolgt worden, so die Staatsanwaltschaft. Es galt als Begleitfahrzeug für ein mutmaßlich gestohlenes Auto, in dem nur ein Fahrer saß. Normalerweise fahren Begleitfahrzeuge voraus und sollen Autodiebe vor Polizeikontrollen warnen. Das Begleitfahrzeug soll laut Staatsanwaltschaft nicht gestohlen gewesen sein.

Trauerbeflaggung in Sachsen und Brandenburg