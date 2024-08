Die Europäische Kommission hat die milliardenschwere deutsche Beihilfe für den Bau der Mikrochipfabrik ESMC in Dresden genehmigt. Der Bau beginnt am Dienstag mit einem symbolischen ersten Spatenstich. Nach Ansicht der Kommission hat die Beihilfe einen Anreizeffekt, da sie ohne die Förderung nicht gebaut werden würde.

Geplant sind Investitionen in Höhe von mindestens zehn Milliarden Euro, von denen das Bundeswirtschaftsministerium die Hälfte bereitstellen will. Die Genehmigung erfolgte auf Grundlage des europäischen Chips Acts. Das ist ein Gesetz der EU, das staatliche Beihilfen der EU-Mitglieder in die Halbleiterindustrie erlaubt. Bis zum Jahr 2030 sollen so rund 45 Milliarden Euro für europäische Mikroelektronik generiert werden.