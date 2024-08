Bei der Herstellung von Halbleitern gehört die taiwanesische Firma TSMC zu den Weltmarktführern, rund 12.000 Produkte stellen sie für internationale Kunden her. Bisher produzierten sie ihre Chips in Taiwan und in China. Der Dresden-Standort wird die erste Niederlassung in Europa sein. TSMC gilt in der Chipbranche als systemrelevant.

TSMC war im Jahr 2023 der weltweit größte Auftragshersteller für Halbleiter. Das Unternehmen stellt aus Halbleitermaterialien wie Silizium winzige Mikrochips her, die in zahlreichen Alltagsprodukten wie Handys, Computern und Autos zum Einsatz kommen. Apple nutzt sie etwa für seine iPhones, Sony integriert sie in Kameras, und die großen Autokonzerne wie Tesla und auch VW verbauen sie in ihren Fahrzeugen.



Am neuen Standort in Dresden sollen vor allem Chips für die Automobil- und Industriebranchen gefertigt werden.