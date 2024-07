Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Urteil vertagt Zivilprozess um Dresdner Juwelendiebstahl geht in die Verlängerung

09. Juli 2024, 19:15 Uhr

Trägt das am Historischen Grünen Gewölbe in Dresden tätige Sicherheitsunternehmen eine Mitschuld an dem Aufsehen erregenden Juwelendiebstahl 2019? Der Freistaat sieht das so und fordert Schadenersatz. Die Firma sieht das anders. Eigentlich sollte das Landgericht Dresden jetzt ein Urteil in dem Zivilprozess fällen. Doch der Richter erwartet noch eine Antwort auf eine entscheidende Frage. Deswegen wurde nun ein weiterer Verhandlungstermin festgelegt.