Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizei ermitteln gegen einen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Wie die Behörden mitteilen, soll der 20-Jährige am Montagabend in Freital einen 60 Jahre alten, betrunkenen Mann schwer verletzt haben. So habe er den auf dem Rasen zwischen der Heinrich-Heine-Straße und der Glück-Auf-Straße Liegenden mehrmals mit Stahlkappenschuhen gegen den Kopf getreten.

"Entgegen der Erwartung des Beschuldigten überlebte der Geschädigte, erlitt jedoch erhebliche Verletzungen am Kopf", so die Staatsanwaltschaft. Der bisher noch nicht vorbestrafte 20-Jährige wurde an demselben Abend vorläufig festgenommen. Er sitzt in U-Haft. Angaben zum Tatvorwurf macht er nicht.