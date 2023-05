Die Trockenheit zeigt sich in den Wäldern der Sächsischen Schweiz: Für Sonntag sagt Sachsenforst die amtliche Waldbrandgefahrenstufe 3 vorher. Die Nationalparkverwaltung appelliert deshalb an alle Besucher, im Schutzgebiet nicht zu rauchen, zu grillen oder anderweitig zu zündeln. Am Sonntag könnte in den nördlichen Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz Warnstufe 4 (von 5 Warnstufen) gelten.