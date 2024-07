Die Suche nach einem Parkplatz ist für Besucher der Stadt Pirna in einem Fußgängertunnel geendet. Wie Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war ein Autofahrer am Sonnabend auf der Suche nach einem Parkplatz. Der 60-Jährige hat demnach eine Bahnunterführung am Pirnaer Bahnhof angesteuert. Eigentlich habe der Mann auf dem Bahnhofsvorplatz parken wollen, der aber wegen des CSD gesperrt war. Nach eigener Aussage habe diese zum Verwechseln ähnlich mit Tiefgarageneinfahrten ausgesehen, wie der Autofahrer sie aus Bayern kenne.

Bildrechte: Marko Förster