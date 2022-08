Seit fast drei Wochen brennt es im Nationalpark Sächsische Schweiz an der Grenze zu Tschechien. Die Lage hatte sich in den vergangenen Tagen etwas entspannt. Das Gebiet, in dem ein Betretungsverbot gilt, hatte sich um 55 Prozent verkleinert. Auch die Anzahl der Glutnester hat sich verringert.

Die Kirnitzschtalstraße ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die gelte jedoch nicht für die B172 in Bad Schandau ab Hotel "Lindenhof" in Richtung Grenzübergang Schmilka. "Anderslautende Meldungen entsprechen nicht den Tatsachen, da der Einsatz der Kräfte zur Bekämpfung des Waldbrandes noch nicht beendet ist", teilte das Landratsamt am Sonnabend mit. Der Brand in der Böhmischen Schweiz gilt inzwischen als gelöscht.