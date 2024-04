Am Freitagabend hat es einen schweren Unfall auf einer Landstraße bei Bad Schandau gegeben. Gegen 20 Uhr kam es zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Transporter, dabei wurden mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, wurde eine 53-Jährige bei dem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt. Die schwerverletzte Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.