Auf der Autobahn 17 in Richtung Dresden ist es am Montagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Tunnel von Tschechien in Richtung Bad Gottleuba und Dresden vorübergehend gesperrt. Darunter ist der Harthetunnel. Zuvor war es demnach gegen 5:30 Uhr kurz vor dem Autobahnparkplatz Am Heidenholz zu dem Unfall gekommen. Daran seien mehrere Lkw verwickelt gewesen. Laut Polizei ist bei dem Unfall ein Mensch verletzt worden. Nach Augenzeugenberichten war ein Laster in ein Stauende gefahren.