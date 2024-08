Bei Reinigungsarbeiten in der Nudelfabrik Riesa ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Laut Polizei hat sich am Freitagnachmittag ein Mitarbeiter dabei schwer verletzt, mehrere Mitarbeiter wurden verletzt. Zur genauen Anzahl wollte sich die Polizei noch nicht äußern. Nach Reporterangaben soll Blausäure ausgetreten sein. Warnschilder auf dem Betriebsgelände sollen darauf verwiesen haben. Das wollte die Polizei nicht bestätigen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten nach 14:30 Uhr zu einem Gefahreneinsatz aus. Feuerwehrleute kümmerten sich in speziellen Schutzanzügen um die Verletzten. Die ABC-Spezialisten der Feuerwache Dresden-Übigau "haben den Schwerverletzten dekontaminiert, bevor er in ein Dresdner Krankenhaus geflogen wurde", sagte ein Feuerwehrsprecher MDR SACHSEN und bestätigte den Blausäureaustritt in der Werkshalle.