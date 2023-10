Im Werk in Riesa arbeiten etwa 150 Beschäftigte für die Nudelherstellung, die Marke gilt in Ostdeutschland als Marktführer. Die Beschäftigten hatten Ende 2022 einen längeren Tarifkampf für bessere Löhne geführt. Die neue Beteiligungsgesellschaft Biavest in Dublin wirbt auf ihrer Homepage damit, sich auf Lebensmittelmärkte in Europa spezialisiert zu haben und ist Hauptinvestor eines Fertignahrungsherstellers und hält Mehrheiten eines Donut-Produzenten.