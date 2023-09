Am Anfang hätte noch Hoffnung bestanden, als der neue Investor 2020 die Kappus-Gruppe übernommen hatte, erinnert sich Gewerkschafter Norbert Winter im Gespräch mit MDR SACHSEN. Nach einer Konsolidierung waren nur noch zwei Standorte in Heitersheim bei Freiburg und in Riesa geblieben. "Aber das unternehmerische Konzept hat sich wohl nicht so erfolgreich umsetzen lassen können." Für die Beschäftigten sei es nun ein trauriger Abschied.