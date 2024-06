Im Tarifstreit in der Stahlindustrie hat sich das Riesaer Unternehmen Feralpi Stahl mit der Gewerkschaft IG Metall geeinigt. Nach intensiven, bis zuletzt aber konstruktiven Tarifverhandlungen habe man sich auf eine Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich bis 2027 von 40 auf 38 Stunden geeinigt, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens. Das Tarifergebnis sehe für 2024 auch eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.400 Euro für die Beschäftigten vor, in Anlehnung an den Flächentarifvertrag Stahl Ost.