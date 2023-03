Die Kappus-Gruppe in Offenbach hatte 2018 Insolvenz beantragt. Zuvor war sie durch stark gestiegene Rohstoffpreise und hohen Preisdruck in finanzielle Bedrängnis geraten. Zwei Jahre später führte ein neuer Investor aus München den Betrieb weiter. Nach Angaben des Insolvensverwalters damals sollte die neu gegründete Kappus GmbH als Branchenführer in Deutschland etabliert werden. Diese Pläne haben sich für Riesa nun zerschlagen.