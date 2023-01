In Röderau im Landkreis Meißen will die Firma Holcim einen neuen Kiestagebau öffnen. Dafür soll Wald am ehemaligen Waldbad gerodet werden, was Anwohner bereits mit einer mehr als 1.000 Mal unterschriebenen Liste abgelehnt hatten. Am Sonnabendvormittag haben Menschen aus Bobersen und Röderau mit einer Menschenkette ihren Protest gezeigt. Sie wehren sich gegen die Waldabholzung eines Biotops und künftige Lärmbelastung.