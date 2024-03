Nur ein fahles Licht fällt durch die weite Halle von Feralpi-Stahl in Riesa. Die Luft ist staubig, die Maschinen dröhnen. An den Walzen steht Andrii Butenko. Der 44-Jährige ist aus Mariupol geflohen. Seit einem Jahr arbeitet der Ukrainer in Riesa – und bildet sich weiter.