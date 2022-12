In den sozialen Netzwerken ist dagegen eine Diskussion über die Rechtmäßigkeit eines solchen Deals sowie über die Leistung von Polizei und Staatsanwaltschaft entbrannt. Damit habe der Remmo-Clan den Rechtsstaat an der Nase rumgeführt, heißt es unter anderem. Mitglieder dieser arabischstämmigen Großfamilie aus Berlin stehen seit fast einem Jahr wegen des Einbruchs vor Gericht.



Der Landesgeschäftsführer der Linken in Sachsen, Thomas Dudzak, schrieb auf Twitter: "In fast jedem Beitrag bedankt sich irgendwer für die 'gute Polizeiarbeit'. Wenn die Infos stimmen, war es aber ein Deal und die Polizeiarbeit bestand darin, pünktlich in einer Kanzlei zu sein."