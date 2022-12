Eine Lottogewinnerin aus Dresden muss wohl auf ihren Gewinn von fast 10.000 Euro bis weit nach Weihnachten warten. Ein per Einschreiben versandter Lottoschein ist auf dem Postweg verloren gegangen. Die 69-jährige Frau hatte den Originalbeleg an die sächsische Lotto-Zentrale in Leipzig geschickt. Die Spur verliert sich im Logistikzentrum Leipzig. Man habe über den Fall diskutiert, sagte Lotto-Sprecherin Kerstin Waschke. "Aber nur mit der Originalquittung bekommt man seinen Gewinn", bedauerte sie auf Anfrage von MDR SACHSEN. Im Ausnahmefall werde der Gewinn nach einer Wartezeit von drei Jahren überwiesen.