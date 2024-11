Zwickauer beißen sich durch

Stehen statt fahren kommt für die Zwickauer Lichterfahrt-Freunde nicht in Frage. Dass Bürokratie und Kosten der Lichterfahrten stark gestiegen sind, hat auch Susan Joost gemerkt. Sie organisiert am 14. Dezember die Zwickauer Lichterfahrt. Dafür hat sie fast alle bürokratischen Widerstände überwunden. "On Top sind es die ganzen Anträge, die vorher gestellt werden müssen, denn die Pläne müssen vorher erstellt werden, dann muss es mit der Stadt besprochen werden, mit der Straßenverkehrsbehörde, mit der Polizei. Das geht dann durch einen Prozess, bei dem immer wieder gesagt wird: 'Das geht nicht. Hier geht's nicht. Die Bundesstraße geht auch nicht'".

Weihnachtsfeuerwehren aus Weißwasser rollen - mit Auflagen

Die Lichterfahrten der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser können auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Die erste Tour führt am Samstagnachmittag von Weißwasser nach Mulkwitz. Dafür haben der Landkreis Görlitz und das Landesstraßenamt grünes Licht gegeben. Erstmals wird die Weihnachtsfeuerwehr auch nach Görlitz fahren.

Wie auch im vergangenen Jahr schon, soll auch bei den diesjährigen Fahrten vor und hinter den Feuerwehrautos jeweils ein Auto der Landespolizei fahren. Darauf hatten sich Polizei und Lichterfahrt-Organsiatoren geeinigt. Außerdem müssen die Fahrzeuge ihre Festbeleuchtung ausmachen, wenn sie von Ort zu Ort fahren. Die Beleuchtung darf nur innerorts und auf abgesperrten Straßen an sein.

Warum geht's in NRW "völlig ohne Probleme"?

Über so viele Auflagen und Hürden kann sich der Landwirt Johannes Paas nur wundern. Er ist aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen zu Besuch in Lommatzsch und erzählt MDR SACHSEN von besseren Erfahrungen: "Ich komme aus dem Bereich Düsseldorf. Da machen wir seit Jahren mit großem Erfolg diese Lichterfahrten mit den Ratinger Landwirten. Wir schmücken die Traktoren, vorher zeigen wir dem Ordnungsamt oder bei der Stadtverwaltung an, dass wir so eine Lichterfahrt machen. Das geht völlig ohne Probleme."

