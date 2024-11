Pendler und Besucher von Meißen, die mit dem Auto unterwegs sind, brauchen weiterhin Geduld. Die Bauarbeiten auf der B6 gehen am Mittwoch in eine neue Bauphase. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, werden zwischen der Auffahrt zur Altstadtbrücke und der Einmündung der Poststraße auf der der Elbe zugewandten Fahrspur die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht erneuert. Nach Abschluss der Arbeiten voraussichtlich am 12. Dezember sei dann die gesamte Strecke zwischen dem Abzweig der Meisastraße und der Unterführung der Eisenbahnbrücke fertiggestellt, hieß es. Das ist der Abschnitt direkt vor der durch Dom und Burgberg bekannten Altstadtkulisse.

Während der Arbeiten ist wieder eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet, was zu entsprechenden Wartezeiten führt. Der Verkehr wird mit einer Einbahnstraßenregelung in Richtung Oschatz an der Baustelle vorbeigeführt. In Richtung Dresden wird der Verkehr von der B6 kommend über die Altstadtbrücke zur S82 nach Coswig und weiter über die Elbbrücke Niederwartha zurück zur B6 umgeleitet. Dadurch kann es auch in den Ortslagen Sörnewitz und Brockwitz sowie auf der Alternativroute über Neusörnewitz zu mehr Verkehr kommen.



Gerade in der Adventszeit lockt die Meißner Altstadt mit ihrem Weihnachtsmarkt tausende Gäste an.