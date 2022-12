Um Patienten auch zwischen den Feiertagen mit lebensrettenden Blutkonserven versorgen zu können, gibt es am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag in Sachsen Möglichkeiten zum Blut spenden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat Sondertermine zum Spenden in Nossen bei Dresden, im erzgebirgischen Marienberg und in Gersdorf im Landkreis Zwickau organisiert.