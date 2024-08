"Kehrseiten - Eine Stadtwanderung durch das alte Meißen" heißt die Ausstellung, die aktuell in der Meißner Frauenkirche zu sehen ist. Auf mehr als hundert Fotos ist dort der bauliche Zustand der Stadt in den 1980er-Jahren dokumentiert. Die ungeschönten Aufnahmen machte damals die Fotografin Leonore Lobeck. Selbstverständlich war deren erste Veröffentlichung im Jahr 1989 nicht, denn in der DDR schönte man gern die Situation, Kritik war eher schwierig.

Leonore Lobecks Bilder hatten Sprengkraft: "Diese Ausstellung wurde ein Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution in Meißen, die in der Lutherkirche am 19. Oktober 1989 zur Gründung des Neuen Forums - und zu der ersten großen Demo auf dem Markt am 24. Oktober 1989 führte", heißt es vom Verein "Buntes Meißen". Der Verein hat zusammen mit der Stadt, dem Kunstverein und der Kirchgemeinde die Fotos der damaligen Ausstellung bewahrt und neu präsentiert.