Ein Mitarbeiter des Betriebs, der anonym bleiben möchte, berichtet von weiteren Misshandlungen. "Und zwar wird da sehr oft der Schwanz verdreht. Dass es so weit geht, dass man sogar das Knacken des Schwanzes hört, wo der dann gebrochen wird. Das sieht man auch oft in den Tiergruppen, wie da die Tiere gebrochene Schwänze haben, teilweise mehrfach gebrochen." Auch das Schwanzverdrehen ist auf den Aufnahmen zu sehen.

Seitens der Tierärzte des Milch-Centers heißt es auf Anfrage, das Verdrehen der Schwänze führe nicht zu Verletzungen. Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz, Kai Braunmiller, selbst Amtstierarzt, sieht das dagegen anders. Er findet das Vorgehen der Mitarbeiter "heftig": "Also das, was wir hier sehen, belegt, dass eine übermäßige Gewaltanwendung auf den Schwanz üblich ist. Bei allen Mitarbeitern, die wir hier gesehen haben. Und so wie er das jetzt in der letzten Szene gemacht hat, ist klar, dass da die Struktur geschädigt wird und dass es dann, wenn ich das immer wieder mache, auch zu Frakturen, also zu Brüchen kommt."