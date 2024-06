Die dänische Marine hat am späten Montagabend eine Frau aus Sachsen mit ihren zwei Kindern aus dem Meer gerettet. Wie die Polizeiinspektion Stralsund auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, stammt die 43-Jährige aus einem Ort bei Meißen und machte offensichtlich mit ihren neun und zehn Jahre alten Kindern an der Ostsee Urlaub.

Die Frau wollte laut Polizeibericht von Dranske auf Rügen übers Wasser zur mehrere Kilometer entfernten Insel Hiddensee. Gegen 22 Uhr habe man sich zu dritt auf einem Stand-up-Paddle-Board (SUP) auf den Weg gemacht. Aufgrund der Strömung trieben Mutter und Kinder in Richtung offene See. Dabei habe auch niemand eine Rettungsweste getragen.