Zahlreiche Staus auf der A4 und der damit einhergehende Ausweichverkehr führten zu einer "nicht mehr tragbaren Verkehrslage in den Ortschaften", hieß es in der Mitteilung. Das Straßennetz sei an seinen Grenzen angekommen. In Wilsdruff und dem Ortsteil Limbach werde zur Sicherung der Schulwege die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.