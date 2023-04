Wenn wir Menschen uns ans Wetter früherer Tage erinnern, entspricht das selten der Realität. Das belegt auch eine Untersuchung, die ein US-Forscherteam Anfang 2019 im wissenschaftlichen Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) veröffentlicht hat. Für die Studie waren 2,18 Milliarden Tweets in Kombination mit Wetterdaten analysiert worden. Dabei zeigte sich, dass Menschen oft twitterten, wenn sie die Temperaturen ungewöhnlich empfanden. Wenn es dann aber in den Folgejahren erneut diese untypischen Temperaturen gab, wurden sie immer weniger bei Twitter kommentiert. Die Schlussfolgerung der Forscher: Menschen sehen das Wetter der vergangenen zwei bis acht Jahre als normal an. Gibt es bei den Temperaturen also eine Verschiebung nach oben, verschiebt sich auch der Maßstab für Vergleiche. Aus diesem Grund sind Gespräche über das Wetter von früher vor allem eins: eine Anregung, aktiv nach Messdaten zu suchen.

Ächz: Hochsommer zu Ostern gab es in den vergangenen zehn Jahren eher selten. Aber im Jahr 2000 knackte Leipzig-Holzhausen fast die 30-Grad-Celsius-Marke. Bildrechte: imago/bonn-sequenz