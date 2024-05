Das Hauptzollamt Dresden hat im April Bargeld im Wert von insgesamt fast 183.000 Euro sichergestellt. Das teilte die Behörde in Dresden mit. Jüngster Erfolg der Ermittler: Am Dienstag passierte ein in Berlin zugelassener Porsche die deutsch-tschechische Grenze auf der Autobahn 17 in Breitenau. Nach eigenen Angaben war der Fahrer auf dem Weg nach Polen und hatte 27.000 Bargeld dabei, dessen Herkunft oder Verwendungszweck er nicht erklären konnte.

Bildrechte: Hauptzollamt Dresden