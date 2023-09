Ab Mitte Oktober Radweg auf dem Blauen Wunder: nun doch - aber nur vorerst!

"Nein! Doch! Ohh!", heißt es in einer Komödie mit Louis de Funès, aber auch in der Stadt Dresden. Mitte Oktober werden nach einem Machtwort des Oberbürgermeisters in dieser Woche nun doch Fahrradstreifen auf dem Blauen Wunder eingerichtet - probeweise! Auf dem Spiel stehen laut Stadt: Pünktlichkeit des ÖPNV und der Verkehrsfluss allgemein.