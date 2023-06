Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erhalten ein seit dem Zweiten Weltkrieg vermisstes Gemälde zurück. Es handelt sich um das Bild "Campagna-Landschaft" aus dem 17. Jahrhundert des niederländischen Malers Jan Baptist Weenix, wie das Kulturministerium in Dresden mitteilte. Das Werk sei im Besitz eines Kunsthändlers in den Niederlanden, der es den Kunstsammlungen schenken wolle. Das Bild hing bis 1945 in der Gemäldegalerie Alte Meister. Die Übergabe soll im Sommer 2023 erfolgen.

In der Deutschen Botschaft in Den Haag haben sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 2.v.li) und die Oberkonservatorin für Niederländische Malerei der Gemäldegalerie Alte Meister, Uta Neidhardt, das bislang verschollene Gemälde angesehen. Es stammt vom Maler Jan Baptist Weenix. Bildrechte: MDR/Ine Dippmann

Dies sei "ein wichtiger Beitrag, um eine Lücke in einer Kunstsammlung von Weltrang zu schließen", twitterte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er und Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (beide CDU) hatten sich am Dienstag in der Deutschen Botschaft in Den Haag das Gemälde angesehen. Das Bild zählte zu den rund 400 Kriegsverlustbildern der Gemäldegalerie Alte Meister, sagte Klepsch. Es war im Dresdner Kriegsverlustkatalog von 1963 veröffentlicht worden.