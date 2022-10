Freizeitbad Hains spart lieber per Lichtschalter als mit Schließungen

Der Leiter des Hains Freizeitzentrums in Freital, Daniel Wirth, heißt seine Badegäste in der zweiten Ferienwoche "herzlich willkommen", betonte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Laut Wirth ist das Freizeitbad bereits vor der Energiekrise um Einsparungen bemüht gewesen. Als Beispiele nennt er eine gute Wärmedämmung und "Sparduschen, die automatisch ausgehen". Das Hains achte auf sparsame Lichtschalter und geschlossene Türen. Dazu produziere das hauseigene Blockheizkraftwerk kostengünstig Energie. "Im Jahr sparen wir so 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom ein", sagt Wirth. Für die Zukunft ist der Schwimmbad-Chef optimistisch, alle Bereich weiterhin öffnen zu können, wie er MDR SACHSEN sagte. In den Herbstferien bietet das Bad am 29. Oktober eine Mitternachtssauna an.

Toskana Therme federt steigende Energiepreise mit erhöhtem Eintritt ab

Auch die "Toskana Therme" in Bad Schandau begegnet der Energiekrise bisher ohne einschränkende Maßnahmen für die Badegäste. "Die Wassertemperatur bleibt stabil und die Öffnungszeiten werden nicht gekürzt", sagte Lara Paelicke von der Betreiberfirma Toskanaworld AG in Bad Sulza. Eine Erhöhung der Eintrittspreise im März 2022 um zehn Prozent sei "die Grundlage dafür, dass wir nichts verändern."

Die Badelandschaft der Toskana Therme in Bad Schandau bleibt ohne Einschränkungen geöffnet. Dafür wurden in der Energiekrise die Preise leicht erhöht. Bildrechte: Toskana World AG/Andrea Flak

Städtische Bäder in Dresden sind bald an Sonntagen kürzer geöffnet

Die Dresdner Bäder GmbH, die stadtweit Schwimmbäder betreibt, setzt dagegen den Sparhebel vor allem bei den Saunen an. Lediglich die Saunalandschaft im Arnholdbad wird als eine von vier zuletzt geschlossenen Saunaanlagen, darunter im Schwimmsportkomplex Freiberger Straße, im Spaßbad Elbamare und in Bühlau, ab 29. Oktober 2022 wieder täglich öffnen, bestätigte Dresdens Bäder-Sprecher Lars Kühl auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Die anderen Saunen bleiben vorerst geschlossen", kündigt Kühl an.

Dazu müssen Badegäste in Dresden ab 6. November 2022 an Sonntagen verkürzte Öffnungszeiten hinnehmen. Dann öffnen das Georg-Arnhold-Bad, das Kombibad Prohlis, der Schwimmsportkomplex und die Schwimmhalle Bühlau nur im Ein-Schicht-Betrieb von 10 bis 18 Uhr. Kühl nennt als Ursache dafür neben den Energieeinsparungen auch eine geringeres Besucheraufkommen. Kühl betont, dass Schwimmkurse, Vereinssport und Schulschwimmen "ohne Einschränkungen" fortgeführt würden. Dagegen hat das Erlebnisbad in Krauschwitz in der Oberlausitz seine Öffnungszeiten generell um eine Stunde von 22 auf 21 Uhr verkürzt.

Schwimmbad Kroko-Fit: Wassertemperatur nach Absenkung wieder wärmer

Die Öffnungszeiten des Sport- und Freizeitzentrums Kroko-Fit in Radebeul wurden dagegen nicht reduziert, wie die Geschäftsführung der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Aber "um das Angebot des Saunabadens trotz Energiekriese weiterhin aufrecht erhalten zu können, mussten die Öffnungszeiten des Saunabereiches eingeschränkt werden", heißt es weiter in der Mitteilung. Somit bliebe eine Sauna komplett geschlossen, die zweite Sauna könne wochentags erst ab 14 Uhr besucht werden. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs musste zudem der Warmbadetag am Freitag in der Schwimmhalle wegfallen. Laut Geschäftsführung betrüge dafür die Wassertemperatur nach einer vorübergehenden Absenkung im Sommer "wieder an allen Wochentagen 27 bis 28 Grad Celsius".

Das Erlebnisbad in Krauschwitz hat seine tägliche Öffnungszeit um eine Stunde am Abend verkürzt. Bildrechte: Uwe Walter

Geibeltbad ohne beheiztes Außenbecken

Das Geibeltbad Pirna hat indes sein Warmaußenbecken geschlossen und die Saunaöffnung auf drei Tage in der Woche von Freitag bis Sonntag reduziert. Letztere Maßnahme erfolge auch wegen eines Personalmangels und einem erhöhten Krankenstand, sagte eine Sprecherin des Geibeltbades MDR SACHSEN.

Die Krise hat die sächsischen Schwimmbäder nicht fest im Griff, wie die Beispiele zeigen. Die vielen Sonderevents, darunter Halloween-Kinderfeste, die mehrere Bäder auf ihren Internetseiten ankündigen, ermöglichen den großen und kleinen Gästen derzeit einen (fast) ungetrübten Badespaß.